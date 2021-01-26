معلومة مهمة.. اعرف الفرق بين دم البواسير ودم القولون

خروج الدم مع البراز يدل على وجود شيء خطير سواء كامن دم بواسير أو دم القولون، فدم البواسير أو القولون يشتركان في طريقة الخروج وهي تكون مع البراز، لذا إليكم الفرق بينهما:





دم البواسير

- يوجد مع دم البواسير عند الخروج الحرقان، الحكة، عدم الراحة، والنزيف

- دم البواسير ينتج عن خروج البراز الصلب أو الإجهاد بشكل كبير إلى حدوث تلف في سطح الباسور، وهو من اسباب نزول دم مع البراز.

- خروج الدم يمكن أن يتم مع كافة البواسير الخارجية والداخلية، وفي حالات خاصة قد ينفجر الباسور المخثر إذ امتلأ كثيرًا، فتصبح النتيجة هي خروج نزيف مع البراز، وحتى يتم التعرف على الدم من البواسير

- يظهر دم البواسير بلون أحمر فاتح عند التجربة بورق التواليت.

- يكون خروج الدم مع البراز خطير إذا كان لونه داكن ويستدعي بذلك الطبيب المختص.





البواسير والشرخ

وهناك يضا فرق بين الشرخ والبواسير ويكن واضحا، لذا من الضروري عدم تشخيص الفرد لنفسه، إذ أنه أحيانًا يمكن أن يظهر الدم كأحد الأعراض التي تدل على شيء أكثر خطورة، مثل سرطان المستقيم، القولون، أو الشرج، لذلك يجب التأكد من وجود أحد الأعراض الآتية عند وصف الحالة للطبيب:





- -ملاحظة وجود ما هو جديد في قوام البراز أو لونه.

-الشعور بألم في منطقة الشرج أو في البواسير الداخلية.

- اختلاف العادات الطبيعية لحركة الأمعاء.

- الإحساس بالغثيان أو حدوث القيء.

- فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

- الإصابة بحمى أو دوخة.

- الشعور بألم في البطن.





دم القولون العصبي

- يعتبر نزيف القولون العصبي من الأعراض التي تدل على وجود اضطرابات في الجهاز الهضمي

- يتضح هذا الدم في الغالب مع البراز، وربما القيء، كما أنه في بعض الأحيان لا يتم رؤيته

- دم القولون العصبي قد ينتج عنه وجود لون البراز أسود مع إسهال أو إمساك، أو ما يُعرف بالقطراني.

- وكمية النزيف من العوامل الهامة في التعرف على مدى خطورته، حيث إنه يمكن أن يتراوح ما بين معتدل وشديد، وكذلك يمكن حدوث وفاة نتيجته، بالإضافة إلى أن أساليب التصوير الحديثة تستطيع في الكثير من الأوقات تحديد مصدر النزيف، مما يُسهل وصف نوع الدواء المناسب.

- غالبًا ما يشير لوم الدم الأحمر الفاتح إلى وجود نزيف منخفض في المستقيم أو القولون.

- قد يدل لون الدم الأحمر الكستنائي أو الداكن أن الفرد يعاني من نزيف في أعلى منطقة القولون أو في الأمعاء الدقيقة.

- في الغالب تدل ميلينا أو ما يُعرف باسم البراز الداكن الذي يشبه القطران على وجود نزيف في المعدة، مثل ما ينتج عن القرحة.





المخاط الدموي في البراز

من الأعراض الهامة، وفي حالة ظهور أحد العلامات التالية، يجب الذهاب للطوارئ بسرعة:

الرطوبة في الجلد، البرودة، أو التعرق.

عدد مرات التبول أو الكميات تكون أقل من المعتاد في الأوقات الطبيعية.

الشعور بالغثيان، أو حدوث قيء، وبالأخص في حالة كان القيء يتضمن وجود دمًا.

وجود نزيف في الإسهال.

الإحساس بالارتباك بشكل مستمر.

صعوبة في رؤية الأشياء المحيطة.

الفقدان الملحوظ في الوزن دون سبب.