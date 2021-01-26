فادي حرب يطرح أحدث أغانيه بعنوان "عايش حياتي"

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طرح الفنان اللبناني فادي حرب أغنيته الجديدة بعنوان “عايش حياتي”، والعمل يهدف إلى نثر التفاؤل والإيجابية لجمهوره.



أغنية “عايش حياتي” لاقت أصداء إيجابية منذ طرحها، وهي عبارة عن تحدي كبير من حرب لطرحها لجمهوره وتصدر قائمة التريند ضمن الأغنيات الأكثر رواجًا خلال الساعات الماضية وذلك بعد طرحها عبر المنصات الرسمية لـ فادي حرب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





يشار إلى أن حرب تعاون في عمله الجديد مع مجموعة من أبرز صناع الموسيقى في العالم العربي فكانت الكلمات والألحان لـ سليم عساف، التوزيع الموسيقي لـ عمر صباغ، كما تم تصوير الكليب في العاصمة اللبنانية بيروت، تحت إدارة المخرجة اللبنانية هيفاء الفقيه.