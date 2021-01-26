بعد تألقه فى "مصباح علاء الدين".. معلومات عن الطفل شبيه محمد رمضان

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 05:30 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


استطاع الطفل الذى ظهر مع النجم محمد رمضان فى كليب "مصباح علاء الدين"، أن يجذب انتباه الكثير من الناس إليه، وأخذ البعض يتسأل عن هذا الطفل الذى يشبه محمد رمضان، حتي اعتقده البعض أنه ابنه.


ويرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عنه:


- اسمه  منذر محمد مهران، ويبلغ من العمر ستة أعوام ونصف تقريبًا.

- يُعد هذا التعاون هو الثاني له مع المخرج محمد سلامة، بعد مشاركته في مسلسل "الحرامي"، وأيضا ثان تعاون مع النجم محمد رمضان.

- شارك قبل ذلك بمشاهد معدودة، في مسلسلات "ليالينا" و"البرنس".

- يُشارك حالياً بمشهدين في فيلم "النمس والإنس" للفنان محمد هنيدي، والمقرر طرحه في السينمات خلال الفترة المُقبلة.


يذكر أن كليب "مصباح علاء الدين" حقق أكثر من مليون مُشاهدة، في أقل من 24 ساعة، منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منوعاتا مصباح علاء الدين الفجر الفني اغنية

أخبار تهمك

سموحة يصدر بيانا ناريا للرد على تحويل رئيس النادي للجنة الانضباط

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 12 ساعة

مايكل أوين يفجر مفاجأة جديدة بخصوص صلاح

منذ حوالي 17 ساعة

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. شوبير يعلن اسم حكم مباراة الأهلى وبيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 21 ساعة

عماد الدين أديب: "في مثل هذا التوقيت يتم ابتزازنا.. وحذرت من إدارة بايدن"

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 12 ساعة

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 11 ساعة

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مغريًا لنجم ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

موضوعات متعلقة

محمد رمضان يطرح أولى أغاني مسلسل "البرنس" لـ حسن شاكوش

محمد سامي يخطف الأنظار ببرومو "البرنس" الأكثر تشويقًا .. ويعيد تقديم رمضان دراميا بشكل جديد

تعرف على أحداث الحلقة الثانية من مسلسل البرنس وموعد العرض والقنوات الناقلة خلال رمضان 2020

قبل طرحها .. هكذا يظهر محمد رمضان في كليب "كورونا فيروس"

محمد جمعة ينضم لفريق عمل "النمس والجن" مع محمد هنيدي

بعد انضمامة لفريق عمل "النمس والإنس".. محمد جمعة مطلوب على جوجل

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

12:53 ص

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

07:10 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات