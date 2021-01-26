بعد تألقه فى "مصباح علاء الدين".. معلومات عن الطفل شبيه محمد رمضان

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استطاع الطفل الذى ظهر مع النجم محمد رمضان فى كليب "مصباح علاء الدين"، أن يجذب انتباه الكثير من الناس إليه، وأخذ البعض يتسأل عن هذا الطفل الذى يشبه محمد رمضان، حتي اعتقده البعض أنه ابنه.





ويرصد "الفجر الفني" أبرز المعلومات عنه:





- اسمه منذر محمد مهران، ويبلغ من العمر ستة أعوام ونصف تقريبًا.



- يُعد هذا التعاون هو الثاني له مع المخرج محمد سلامة، بعد مشاركته في مسلسل "الحرامي"، وأيضا ثان تعاون مع النجم محمد رمضان.



- شارك قبل ذلك بمشاهد معدودة، في مسلسلات "ليالينا" و"البرنس".



- يُشارك حالياً بمشهدين في فيلم "النمس والإنس" للفنان محمد هنيدي، والمقرر طرحه في السينمات خلال الفترة المُقبلة.





يذكر أن كليب "مصباح علاء الدين" حقق أكثر من مليون مُشاهدة، في أقل من 24 ساعة، منذ طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".