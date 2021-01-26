الكشف عن الحالة الصحية لزيدان بعد إصابته بفيروس كورونا

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:32 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور الحالة الصحية للفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد.

وكان نادي ريال مدريد قد أعلن يوم الجمعة الماضي، عن إصابة زيدان بفيروس كورونا، دون أعراض، وذلك قبل 24 ساعة من مواجهة ألافيس في الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن الأعراض بدأت تظهر على زيدان، بعد مرور 3 أيام من تواجده في العزل المنزلي.

وتابعت الصحيفة، أن الحالة الصحية لزيدان تراجعت، وبالتالي ستتأخر عودته لقيادة ريال مدريد.

وأشارت الصحيفة، أنه يجب أن تزول أعراض الإصابة أولًا عن الحالة، قبل 3 أيام على الأقل من إجراء فحصٍ جديد.

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