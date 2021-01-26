موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة في الدوري الإنجليزي

يدخل فريق مانشستر يونايتد مواجهة الغد أمام شيفيلد يونايتد، بمعنويات مرتفعة بعد الصعود إلى دور الـ 16 من بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي، على حساب ليفربول بنتيجة 3-2.





ويستقبل مانشستر يونايتد نظيره شيفيلد يونايتد غدًا الأربعاء، على ملعب أولد ترافورد، في العاشرة والربع مساءً بتوقيت مصر، في إطار مباريات الجولة العشرين من البريميرليج.





ويتصدر الشياطين الحمر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة، بينما يتذيل شيفيلد يونايتد الترتيب برصيد خمس نقاط فقط.





ويريد أبناء المدرب أولي جونار سولشاير الإستمرار في النتائج الإيجابية، وتحقيق انتصار يعزز صدارته للدوري الذي يأمل في تحقيقه منذ آخر تتويج في عام 2013.



