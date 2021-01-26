ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:41 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
يتصدر فريق ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان صاحب المرتبة الثانية.

ويأتي ذلك عقب خسارة الروسونيري أمام ضيفه أتالانتا بثلاثة أهداف دون رد مساء السبت، وبجانب سيطرة التعادل السلبي على لقاء لنيراتزوري ومضيفه أودينيزي

وعلى الجانب الآخر، يحتل روما المركز الثالث بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 37 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق أتالانتا صاحب المرتبة الرابعة.

ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مواجهات الجولة المقبلة كالآتي:-

1 – ميلان – 43 نقطة
2 – إنتر ميلان – 41 نقطة
3 – روما – 37 نقطة
4 – أتالانتا – 36 نقطة
5 – نابولي – 34 نقطة
6 – يوفنتوس – 33 نقطة
7 – لاتسيو – 31 نقطة
8 – ساسولو – 30 نقطة
9 – هيلاس فيرونا – 27 نقطة
10 – سامبدوريا – 23 نقطة
11 – بينفينتو – 22 نقطة
12 – فيورنتينا – 21 نقطة
13 – بولونيا – 20 نقطة
14 – أودينيزي – 18 نقطة
15 – سبيزيا – 18 نقطة
16 – جنوى – 15 نقطة
17 – كالياري – 14 نقطة
18 – تورينو – 14 نقطة
19 – بارما – 13 نقطة
20 – كروتوني –12 نقطة

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