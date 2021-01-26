موعد مباراة الأهلي والدحيل القطري في كأس العالم للأندية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للسفر إلى الدوحة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في فبراير القادم.





ومن المقرر أن تتجه البعثة صباح الجمعة القادم إلى الدوحة برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي وخالد مرتجي المنسق العام للرحلة وعضو مجلس الإدارة و عدد من المسئولين بالإضافة إلى الجهاز الفني بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني وال30 لاعبا من بينهم وليد سليمان رغم أن تأكد عدم مشاركته بسبب الإصابة.





ويواجه الأهلي فريق الدحيل القطري يوم 4 فبراير القادم في أولى مباريات المونديال بربع نهائي البطولة.





كما يلتقي الأهلي مساء اليوم الثلاثاء مع فريق بيراميدز في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز على ملعب الدفاع الجوي.



