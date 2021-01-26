موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ويست بروميتش فى الدوري الإنجليزي

يحل اليوم فريق مانشستر سيتي ضيف ثقيل على ويست بروميتش ضمن مباريات الجولة ال 21 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج فى لقاء قوي بين الفريقين.





ويرغب مانشستر سيتي فى الاستمرار فى النتائج المميزة خلال الفترة الماضية من أجل المنافسة مع مانشستر يونايتد وليفربول على لقب الدوري الإنجليزي البريميرليج.





وتقام مباراة مانشستر سيتي وويست بروميتش فى تمام العاشرة وربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر وربع مساءا بتوقيت السعودية اليوم الثلاثاء.





ويذكر أن مانشستر سيتي فى المركز الثانى برصيد 38 نقطة بينما ويست بروميتش فى المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.



