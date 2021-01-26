موعد مباراة الأهلي وبيراميدز فى الدورى المصرى

يستعد النادى الأهلى لمواجهة بيراميدز ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز اليوم الثلاثاء على ستاد الدفاع الجوي فى لقاء قوي بين الفريقين.





وتقام مباراة الأهلي وبيراميدز فى تمام السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.





ويرغب النادي الأهلي فى الحفاظ على صدارة الدوري المصري قبل السفر لمونديال الأندية بينما بيراميدز يرغب فى الظهور أمام الأهلي بشكل مميز للفوز بالثلاث نقاط بعد التعادل أمام سموحة اللقاء الماضي.





ويذكر أن النادى الأهلى فى المركز الأول برصيد 20 نقطة بينما بيراميدز فى المركز الخامس برصيد 13 نقطة.



