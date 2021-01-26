باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مغريًا لنجم ريال مدريد

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 04:32 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت وسائل إعلام إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط لتقديم عرض مغري من أجل التعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني الذي ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وأفادت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية بأن باريس سان جيرمان سيقدم لراموس عقدًا تبلغ مدته 3 سنوات مع راتب بقيمة 15 مليون يورو في الموسم الواحد.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن ريال مدريد ليس على إستعداد لمنح راموس مثل هذا العقد ولذلك فإن قائد الملكي أصبح قريبًا من أي وقت مضى من الرحيل عن صفوف الميرينجي.

وألمح برنامج الشيرنجيتو الإسباني في الأيام الماضية أن استمرار سيرجيو راموس في ريال مدريد أصبح أصعب من أي وقت مضى.

وأكد البرنامج الإسباني أن سيرجيو راموس يرغب في تجديد عقده بنفس الراتب الحالي الذي يبلغ 12 مليون يورو ولكن مسئولو الملكي يرغبون في تخفيض راتبه بنسبة 10% في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

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