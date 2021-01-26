هل يرحل باتشيكو عن الزمالك ويتكرر هروبه مجددا؟ مدرب الأبيض يجيب

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:09 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
علق البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على ولايته الأولى مع الفريق، والتي رحل عن النادي بعد حصوله على عرض احتراف من أندية خليجية، وتم رحيله لتدريب نادي صيني فى ذلك الوقت.

وقال باتشيكو فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "أنا الآن أكبر، 6 أعوام  عن الولاية الأولى التي دربت فيها نادي الزمالك، لو حدث معي ماحدث في الولاية الأولى في الوقت الحالي،  لن اكرر الأمر خاصة وأنني اكتسبت خبرات كبيرة".

وأضاف، " نبذل قصارى جهدنا في الوقت الحالي، من أجل إسعاد جماهير النادي، ولم انفصل ابدا عن متابعة الزمالك منذ رحيلي في الولاية الأولى، دائما ما كنت اتابع كل المباريات، خاصة وأنني كنت على علم بتواجدي مع الفريق من جديد".

وواصل، " مرتضى منصور رئيس النادي السابق، كان هادئ تماما فى ولايتي الثانية مع نادي الزمالك، على عكس الولاية الأولى التي تواجدت فيها مع النادي، واشكره على التعاقد معي مرتين خلال فترة تواجده على كرسي الرئاسة".

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