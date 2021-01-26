باتشيكو: نحتاج للتعاقد مع مهاجم.. وسنصل للنهائي مجددا هذا الموسم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:08 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
كشف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن احتياجاته مع الفريق خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يثق في قدرة الفريق على التواجد في نهائي دوري أبطال إفريقيا من جديد وحصد اللقب.

وقال جايمي باتشيكو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "نجحنا في الحصول على نفس عدد النقاط التي حصل عليها النادي الأهلي، على الرغم من تعاقده مع صفقة مدافع مهاجم ومدافع بالملايين خلال الميركاتو الشتوي الجاري".

وأشار، " اعتقد أننا بحاجة في الوقت الحالي، إلى التعاقد مع مهاجم بجوار مصطفى محمد من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق، في ظل عدم وجود بديل لمصطفى في الوقت الحالي".

وواصل، " أبلغت اللاعبين بالفوز في كل المباريات القادمة في مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أنه يرغب في أن يكون البطل في كل المسابقات".

واختتم، " سنتواجد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، في الموسم الجاري، وفي هذه المرة سنحصد اللقب بشكل نهائي".

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