نائب محافظ القاهرة يهنئ مدير أمن قطاع شمال بمناسبة عيد الشرطة

هنأ الدكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقه الشمالية، اللواء هاني القاضي، نائب مدير الأمن لقطاع شرطة شمال، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ69 الذي يوافق يوم 25 يناير.



