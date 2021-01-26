باتشيكو: سعيد بتشبيهي بنجم الزمالك إسماعيل يوسف

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:39 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
اعرب البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الغامرة، بتشبيهه بنجم نادي الزمالك السابق، إسماعيل يوسف.

وقال باتشيكو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فخور بتشبيهي بالكابتن إسماعيل يوسف في طريقة اللعب، وهو أحد أفضل الشخصيات التي تعاملت معها، وكان أحد أفضل المستشارين لدي بنادي الزمالك".

وتابع، "لم أرى إسماعيل يوسف كلاعب، ولكني سعيد للغاية بالفترة التي عملت فيها معه بنادي الزمالك".

وأوضح أنه حين كان لاعبا، كان مزيجا من  طارق حامد وفرجاني ساسي، مشيرا إلى أنه كان أفضل فنيا من طارق.

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