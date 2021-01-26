باتشيكو يتحدث عن مسيرته كلاعب

تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن مسيرته كلاعب خلال السنوات الماضية.





وقال باتشيكو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تعودت على رؤية ميدو لاعبا لأكبر الأندية الأوروبية، وعلى الرغم من أنني أتواجد معه في استضافته في الوقت الحالي، إلا أنني أعرفه جيدا منذ العديد من الأعوام".





وتابع، ",الحالة البدنية المميزة التي كنت أتمتع بها كلاعب ساعدتني بشكل كبير على تمثيل منتخب البرتغال في توقيت مبكر".





وتذكر أولى مبارياته الدولية كلاعب، موضحا أنه شارك في فوز البرتغال علر ألمانيا حينها.





وواصل، "بلاتيني هو أصعب لاعب واجهته خلال مسيرتي، نظرا لأنني لم أنل شرف مواجهة مارادونا".





واستكمل، "لعبت في جميع مراكز الملعب بلا استثناء، ولكنني كنت ألعب بشكل أكبر في مركز الوسط المدافع مع بورتو ومنتخب البرتغال، وأحيانا في "مركز ساسي".



