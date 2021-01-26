باتشيكو: استفدت من كارتيرون.. وهدف أفشة كان يصعب تعويضه

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:23 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه استفاد مما تركه المدرب السابق للفريق الفرنسي باتريس كارتيرون، مشيرا إلى أنه واصل مسيرته على الفلسفة التي كان ينتهجها المدرب السابق للفريق قبل رحيله إلى نادي التعاون السعودي.

وقال باتشيكو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "استفدت كثيرا مما تركه الفرنسي باتريس كارتيرون ونجحنا في تحقيق نتائج إيجابية للغاية، على الرغم من التنقلات العديدة".

وأشار، " أحرص دائما على أن تكون علاقتي بالصحافة والإعلام على مايرام في أي دولة اتولي فيها قيادة أي فريق فنيا، ودائما احرص على التعلم من النقد الإيجابي".

وأضاف، " اللاعب المصري دائما لديه ميزة وهي أنه يبذل قصارى جهده في الملعب، مشيرا إلى أنه لم يطلب من أي لاعب الجري بعد التدريبات الجماعية، لأن الجميع يبذل أقصى ما لديه دون أن أطلب ذلك".

وتابع، " كان لدينا بعض المشاكل الخططية خلال مباراة الرجاء البيضاوي المغربي، ولكنني قمت بتدارك الأمر بإلزام أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ونجحنا في تحقيق الانتصار في النهاية".

واستكمل، "الأهلي والزمالك قدما صورة مشرفة للكرة المصرية في نهائي دوري ابطال افريقيا، وكنت مضطره لإشراك إسلام جابر فى مركز الظهير الأيسر فى ظل غياب عبدالله جمعه للإصابة بفيروس كورونا".

واختتم، " كان من الممكن أن نسجل في الأهلي بتسديدة أحمد سيد زيزو ولكن القائم منع ذلك، واستقبلنا هدفا صعب تعويضه".

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 18 ساعة

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء الامتحانات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

باتشيكو يرد على تدريب الأهلي

منذ ساعة

سموحة يصدر بيانا ناريا للرد على تحويل رئيس النادي للجنة الانضباط

منذ حوالي 4 ساعات

بواليا يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عماد الدين أديب: "في مثل هذا التوقيت يتم ابتزازنا.. وحذرت من إدارة بايدن"

منذ أقل من نصف ساعة

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ حوالي 6 ساعات

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

12:53 ص

عماد الدين أديب: "في مثل هذا التوقيت يتم ابتزازنا.. وحذرت من إدارة بايدن"

02:18 ص

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات