رد فعل كارتيرون بعد خسارة الزمالك نهائي إفريقيا أمام الأهلي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:53 ص
بوابة الفجر
أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي والسابق للزمالك عن استيائه الكبير من خسارة الأبيض لقب دوري أبطال إفريقيا الماضي.

وكان الزمالك قد خسر لقاء دوري الأبطال أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في مباراة مثيرة على ملعب ستاد القاهرة.

وقال كارتيرون في تصريحاته اليوم بقناة " أون تايم سبورت": " الزمالك كان الأحق بالفوز بدوري أبطال إفريقيا،  لم أشاهد المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا فكانت لحظة صعبة وقررت مشاهدة تسجيل للقاء بعد نهايته، كنت محبطًا من خسارة الزمالك".

واضاف: " اعتقد أن غيابات الزمالك بسبب فيروس كورونا آثرت بشكل كبير على الفريق، الأهلي كان مستفيد أكثر من غيابات كورونا عن الزمالك".

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