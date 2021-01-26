ريهام سعيد تتقدم بلاغ للنائب العام ضد الإعلامي سيد علي بالسب والقذف





تقدم محامي المذيعة ريهام سعيد، ببلاغ للنائب العام، ضد الإعلامي سيد على، المذيع بقناة "الحدث" الفضائية.





واتهم محامي ريهام سعيد الإعلامي السب والقذف والطعن في الأعراض، على الهواء مباشرة لموكلته.





وتضمن البلاغ الذي حمل رقم 3412 سنة 2021، أن الشاكية ريهام سعيد فوجئت بالإعلامي سيد علي، يخرج في برنامج يبث على قناة الحدث اليوم،ويوجه عبارات تعد سبّ وقذف وطعن في الأعراض.





وأشار البلاغ إلى أن الواقعة التي بدرت من سيد علي كانت ذلك في غضون شهر ديسمبر الماضي