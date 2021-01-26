كارتيرون يكشف سر رحيله عن الزمالك

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:39 ص
بوابة الفجر
كشف باتريس كارتيرون المدير الفني الحالي لفريق التعاون السعودي السبب الحقيقي وراء رحيله عن الزمالك في الفترة الماضية.

وقال كارتيرون في تصريحاته عبر قناة "أون تايم سبورت": رحيلي عن الزمالك حمل الكثير من الشائعات، سمعت الكثير من التفسيرات ولكن الظروف في النادي كانت مثلها مثل أي ظروف في أي نادي آخر وكان يمكن التعايش معها، الأمور كانت هادئة في هذا التوقيت ولكن شعرت أنني لم أكن أمتلك الطاقة الكافية لاستكمل مهمتي، كان اختيار شخصي بالرحيل".

واضاف: "قرار رحيلي عن الزمالك لم يكن بسبب اللاعبين أو الإدارة ولكنه كان قرارا شخصيا".

وعن علاقته مع بأمير مرتضي المشرف العام للفريق الأسبق قائلاً: "الأجواء كانت جيدة جدا، ربما كنا نواجه بعض الأمور على مستوى الإدارة، وأمير مرتضى هي من ساعدنا في تخطي عقبات كثيرة مثل الفوز على الترجي مرتين ومررنا من مباراة رادس، كان لدينا لاعبون جيدون وأمير مرتضى كان يقدم عملا جيدا".

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