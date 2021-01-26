كارتيرون يكشف مفاجأة حول رحيله عن الزمالك

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي التعاون السعودي الحالي والزمالك السابق مفاجأة في عملية رحيله عن القلعة البيضاء.





واكد كارتيرون على أن رحيله عن الزمالك في الفترة الماضية كان قرار صحيحاً وفي الوقت المناسب.





وقال كارتيرون خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "كان الخيار صعب بالنسبة لي ومؤلم، لان التنازل عن خوض نصف النهائي الإفريقي".





واضاف: " كانت هناك ظروف خاصة تدفعني للرحيل عن الزمالك ولكن اعتقد أنني اتخذت القرار الصائب".





وتابع: "كان هناك إمكانية للفوز مع الفريق بدوري الأبطال، ولكن شعرت أنها اللحظة المناسبة لترك الفريق رغم صعوبة الأمر على مستوى الشعور والعاطفة".



