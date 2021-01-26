كيف تحصل على "معاش الطفل" من وزارة التضامن

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:18 ص
وزارة التضامن الاجتماعي
وزارة التضامن الاجتماعي
آيات عامر
يبحث الكثيرون عن كيفية إستخراج معلش للأطفــــال الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة، حيث تقوم وزارة التضامن الإجتماعي بتوفير معاش للأطفال بالإضافة إلى منحة دراسية شهريــة لكل طفل من الأطفال المستفيدين من المعـــاش بشرط انتظامهــم بالتعليم الأساســي حتي المتوسط بحد أقصي (200) جنيه شهريًا لمدة (8) أشهر من أكتوبر إلي مايو من كل عام دراســي، بشرط أن ​​لا يكون لهم مصدر دخل ثابت.

وتستعرض "الفجر" التفاصيل حول الحصول على معاش للطفل وهي كالتالي:

إجراءات الحصول على المعاش:
- ​يقدم طلب الحصول علي المعاش على طلب الحصول علي خدمة بعد استيفاء بياناتها بوحدة الشئون الاجتماعية التابع لها محل الإقامـــة. 

الفئات المستحقــة:
- الأطفـــــ​ال الأيتام أو مجهولــي الأب أو الأبوين.
- أطفــال المطلقة إذا تزوجت أو سجنت أو توفيــت.
- أطفـــال المسجون لمدة لا تقل عن (3) سنوات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

معاش الطفل بوابة الفجر الفجر التضامن الاجتماعي

أخبار تهمك

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

تفاصيل عقد ديانج الجديد مع الأهلي

منذ ساعة و 28 دقيقة

شديد البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ2.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

منذ ساعة و 16 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

الكشف عن الحالة الصحية لزيدان بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

سموحة يصدر بيانا ناريا للرد على تحويل رئيس النادي للجنة الانضباط

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

تعرف على معاش الطفـل الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي

"التأمينات" تحدد شروط استحقاق عائلة المسجون للمعاش

التأمينات تصرف معاش التقاعد لأسرة المسجون بشرط

تعرف على قرض التمويلات النقدية من بنك ناصر الاجتماعي

تعرف على إجراءات الحصول علي معاش "الطفل" من 'التضامن'

تعرف على شروط قرض تأسيس وتجديد حضانات الأطفال من بنك ناصر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

06:04 ص

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

تفاصيل عقد ديانج الجديد مع الأهلي

06:54 ص

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات