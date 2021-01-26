أحمد كشري: الاهلي هجوميا أقوى من بيرامدز

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:12 ص
بوابة الفجر
اشرف عبد الناصر
أكد أحمد كشري لاعب الأهلي السابق ان مبارة المارد وبيراميدز صعبة على الطرفين بسبب الإمكانيات الفنية للناديين.

وقال كشري فى تصريحات لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten": "المباراة كبيرة ومن يتحكم فى أعصابه وهدوئه ستكون له الغلبة والأهلى يتفوق على بيراميدز فى الناحية الهجومية".

وأضاف: "بيراميدز خلال المباريات الأخيرة يعاني من العقم التهديفي بينما يمتلك لاعبين أصحاب خبرات امثال عبد الله السعيد وإيريك تراوري".

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز اليوم الثلاثاء على ملعب الدفاع الجوي في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

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