متحدث العاصمة الإدارية يكشف موعد انتقال موظفي الدولة للحي الحكومي
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:40 ص
شيماء حسن
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إنه خلال أربع إلى خمس شهور سينتقل كل الموظفين إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف "الحسيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " الحي الحكومي هو حديث الساعة وتم الانتهاء من 90% منه استعدادًا لنقل الموظفين".
وتابع المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة: "ما يحدث الآن في العاصمة الإدارية كان حلم وتحقق على ارض الواقع، بالعمل على مساحة 40 الف كيلو متر، ونسب التنفيذ للمشروعات مختلفة منذ بدأ العمل من أربع سنوات، والحي السكني تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات به وتم الانتهاء من المدينة الرياضية التي تشهد لقاءات لمونديال اليد حاليًا".
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