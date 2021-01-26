متحدث العاصمة الإدارية يكشف موعد انتقال موظفي الدولة للحي الحكومي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 07:40 ص
خالد الحسيني
خالد الحسيني
شيماء حسن
قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إنه خلال أربع إلى خمس شهور سينتقل كل الموظفين إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف "الحسيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " الحي الحكومي هو حديث الساعة وتم الانتهاء من 90% منه استعدادًا لنقل الموظفين".

وتابع المتحدث باسم العاصمة الإدارية الجديدة: "ما يحدث الآن في العاصمة الإدارية كان حلم وتحقق على ارض الواقع، بالعمل على مساحة 40 الف كيلو متر، ونسب التنفيذ للمشروعات مختلفة منذ بدأ العمل من أربع سنوات، والحي السكني تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات به وتم الانتهاء من المدينة الرياضية التي تشهد لقاءات لمونديال اليد حاليًا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

انتقال الموظفين الفجر العاصمة الإدارية العاصة الادارية الجديدة

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

سموحة يصدر بيانا ناريا للرد على تحويل رئيس النادي للجنة الانضباط

منذ حوالي 10 ساعات

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

الكشف عن الحالة الصحية لزيدان بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ يوم

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 14 ساعة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ حوالي 11 ساعة

تفاصيل عقد ديانج الجديد مع الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 14 ساعة

شديد البرودة ودرجة الحرارة تصل لـ2.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الثلاثاء

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

متحدث العاصمة الإدارية: نستطيع استيعاب 1.5 مليون مواطن

عمرو أديب: "ماسكين في كاتدرائية ومسجد العاصمة الإدارية كأننا بنينا كباريهات"

متحدث العاصمة الإدارية: إنجاز 70% من الحي الثالث

تعرف على موعد نقل كافة الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة

متحدث العاصمة الإدراية: تم الانتهاء من 67% من الحي الحكومي حتى الآن

العاصمة الإدارية: '15 متر' مساحة الموظف في الحي الحكومي (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

مفاجأة في تشكيل بيراميدز أمام الأهلي

06:04 ص

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

تفاصيل عقد ديانج الجديد مع الأهلي

06:54 ص

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات