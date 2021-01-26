متحدث العاصمة الإدارية يكشف موعد انتقال موظفي الدولة للحي الحكومي

قال العميد خالد الحسيني، المتحدث باسم العاصمة الإدارية، إنه خلال أربع إلى خمس شهور سينتقل كل الموظفين إلى الحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.





وأضاف "الحسيني" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": " الحي الحكومي هو حديث الساعة وتم الانتهاء من 90% منه استعدادًا لنقل الموظفين".



