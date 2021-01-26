جابر عصفور: يجب نقل التعليم الأزهري لإشراف هيئة مدنية (فيديو)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:19 ص
جابر عصفور
جابر عصفور
هدى عبدالرازق
قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن التعليم في الدول المتقدمة مدني، معتبرا أن التعليم الأزهري في مص ليس مدنيا.

وأضاف "عصفور"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن التعليم المدني هو الموجود بجامعات القاهرة، وعين شمس، وأسيوط، مطالبا أن يكون التعليم الأزهري تحت إشراف هيئة مدنية، ويكون وزير التعليم هو المشرف على التعليم بالأزهر، وليس شيخ الأزهر.

وأضاف وزير الثقافة الأسبق، أن دور شيخ الأزهر هو الإشراف على الفكر الديني والمشايخ، معتبرا أن هناك ازدواجية في نظم التعليم، متابعا: "مفيش طالب مسيحي مسموح له يدخل طب أزهر".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور التعليم الأزهري الأزهر

أخبار تهمك

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

سموحة يصدر بيانا ناريا للرد على تحويل رئيس النادي للجنة الانضباط

منذ حوالي 4 ساعات

بواليا يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء الامتحانات

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ ساعة و 16 دقيقة

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 8 ساعات

هل يستمر الرجل الزجاجي مع برشلونة ؟

منذ ساعتين و 12 دقيقة

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يترقب عودة نجم برشلونة

منذ أقل من ساعتين

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يكشف مفاجأة حول رحيله عن الزمالك

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

جابر عصفور: أنا ضد التعليم الأزهري

وزير الثقافة الأسبق: بعض المشككين في الأحاديث النبوية على حق وليسوا على باطل

"عصفور": شيخ الأزهر صاحب فكر مستنير.. ولديه قدرة على تطوير المؤسسة

جابر عصفور: القوى السلفية والإخوانية هي الغالبة في الأزهر الشريف

جابر عصفور: "من خيبتنا أن يكون ابن تيمية أشهر من ابن رشد"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:53 ص

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

05:55 م

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

سموحة يصدر بيانا ناريا للرد على تحويل رئيس النادي للجنة الانضباط

10:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات