جابر عصفور: يجب نقل التعليم الأزهري لإشراف هيئة مدنية (فيديو)
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:19 ص
هدى عبدالرازق
قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن التعليم في الدول المتقدمة مدني، معتبرا أن التعليم الأزهري في مص ليس مدنيا.
وأضاف "عصفور"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، أن التعليم المدني هو الموجود بجامعات القاهرة، وعين شمس، وأسيوط، مطالبا أن يكون التعليم الأزهري تحت إشراف هيئة مدنية، ويكون وزير التعليم هو المشرف على التعليم بالأزهر، وليس شيخ الأزهر.
وأضاف وزير الثقافة الأسبق، أن دور شيخ الأزهر هو الإشراف على الفكر الديني والمشايخ، معتبرا أن هناك ازدواجية في نظم التعليم، متابعا: "مفيش طالب مسيحي مسموح له يدخل طب أزهر".
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