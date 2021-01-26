عادل حمودة:"أمريكا دولة انقسمت على نفسها"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:02 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، تعليقا على مشهد تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن وصفه كثير من المراقبين السياسيين بأنه أشبه إلى العداء منه إلى الديمقراطية.

وأضاف "حمودة" خلال لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "لأول مرة نجد جنرالات القوات المسلحة الأمريكية تقول للرئيس السابق دونالد ترامب أنها قامت بعزله، فهي لأول مرة تقف أمام رئيس دولة وتبعده عن المشهد السياسي".

وتابع رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "هناك إجماع على أن هناك 3 أحداث هزت الولايات المتحدة الأمريكي في تاريخها الأولى واقعة الأسطول الأمريكي عام 1941، والثانية هجمات 11 سبتمبر عام 2001 ثم حادث اقتحام الكونجرس في عام 2021".

واستطرد: "أمريكا دولة انقسمت على نفسها وهناك تيار من العنصرية لا يزال قائم ومستمر ولن يهدأ قبل أن يصيب الرئيس الحالي بضرر ما وهناك توقعات بان يحدث مكروه لبايدن سواء اغتيال مادي أو معنوي بنشر بعض الفضائح الشخصية".

وأوضح: "بعض القنوات المعادية والمواقع على شبكات الإنترنت التي يقودها التيارات المتطرفة بدأت في نشر الفيديوهات المركبة لبايدن وهو يقوم بود وحنية مع فتيات ونساء ولقطات لم تكن في صالحه لمحاولة تشويه صورته، وما تمر به الولايات المتحدة مشاهد صعب لا يحتاج معه إلى رئيس واحد كما قالت مجلة التايمز أن ما يحدث داخل أمريكا يحتاج إلى خمس رؤساء وليس رئيس واحد".

واستكمل حديثه: "اعتقد أنه سيكون هناك اهتمام بالشأن الداخلي أكثر من أي اهتمام آخر بالنسبة للرئاسة الحالية، ولذلك بدأ بايدن بإلغاء كل قرارات ترامب وعاد إلى منظمة الصحة العالمية واتفاقية المناخ".

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عادل حمودة الفجر الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتحام الكونجرس

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