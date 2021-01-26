مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم مع نظيره فريق بيراميدز في إطار الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة في السابعة والنصف من مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي، وتنقل عبر قناة أون تايم سبورت 1.





ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي أمام بيراميدز بالتشكيل التالي:





حراسة المرمي: محمد الشناوي





خط الدفاع: محمد هاني وبدر بانون وأيمن اشرف وعلي معلول





في خط الوسط اليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة





خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.





ومن المنتظر أن تتجه بعثة الأهلي إلى الدوحة صباح الجمعة القادم للمشاركة في كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها في فبراير المقبل.