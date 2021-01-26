وزير الثقافة الأسبق: "الرئيس السيسي دينامو يعمل بأقصى قوة" (فيديو)

قال الدكتور جابر عصفور، وزير الثقافة الأسبق، إن الوضع في مصر اختلف في 2021 مقارنة بـ 2011 بشكل مذهل، مؤكدا أنه إذا استمر العمل بنفس الوتيرة فأن مصر ستكون دولة قوية جدا.





وأشار "عصفور"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن هناك فروق مادية واضحة حاليا مقارنة بالوضع في 2011، مضيفا: "إحنا بنسابق الزمن"، لافتا إلى أنه سعيد أنه لا يعمل في فريق الرئيس عبدالفتاح السيسي.



