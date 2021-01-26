عادل حمودة: القوات المسلحة كلمة السر في ثورتي 25 يناير و30 يونيو

قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن القوات المسلحة المصرية لها دور في الانحياز لإرادة الشعب في ثورتي 25 يناير و20 يونيو.





وقال "حمودة" خلال لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "القوات المسلحة قد انحازت إلى مطالب الشعب في مصر وتونس وبالتالي نجت مما جرى في كل من سوريا واليمن وليبيا".



