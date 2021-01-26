عادل حمودة: القوات المسلحة كلمة السر في ثورتي 25 يناير و30 يونيو

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:39 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن القوات المسلحة المصرية لها دور في الانحياز لإرادة الشعب في ثورتي 25 يناير و20 يونيو.

وقال "حمودة" خلال لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "القوات المسلحة قد انحازت إلى مطالب الشعب في مصر وتونس وبالتالي نجت مما جرى في كل من سوريا واليمن وليبيا".

وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "القوات المسلحة انحازت إلى مطالب الشعب في 25 يناير، وأنقدته من مصير التمزق والخراب والحرب الأهلية، فالقوات المسلحة كانت الحامية والحانية في يناير، وأنقذت الشعب المصري عندما نزل 30 مليون يطالبون بتغيير النظام".

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