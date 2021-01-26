عادل حمودة يكشف دور التنظيم الدولي للإخوان في ثورة 25 يناير

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:43 ص
الكاتب الصحفي عادل حمودة
الكاتب الصحفي عادل حمودة
شيماء حسن
كشف الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، عن دور التنظيم الدولي لجماعة الإخوان في ثورة 25 يناير.

وقال "حمودة" خلال لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "جماعة الإخوان ركبت على ثورة الشباب في 25 يناير، وكان محيط ميدان التحرير كله شقق مفروشة من جماعات وتنظيمات كانت تبث الفتن وكانت تتلقى التعليمات من التنظيم الدولي".

وأضاف رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر: "عصام العريان كان يتلقى من شخص ما الشعارات التي تقال في كل فترة من كل الفترات ومحاولة الهتافات والشعارات والخطوات التي كانوا يقوموا بها واستراتيجية للتعامل مع كل القوى إلى أن تتجاوزها حتى وصولوا إلى ما وصلوا إليه".

وتابع: "جماعة الإخوان أرادت خلق بما يمكن وصفه بنموذج مصري مشابه للثورة الإيرانية، بل وقاموا باستدعاء احد المشايخ في قطر لمحاولة استنساخ التركيبة المستقبلية ونظام الحكم للخمييني، وحاولت تكوين ما يسمى بالحرس الثوري".

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