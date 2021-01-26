تستمر 6 ساعات.. محافظ الدقهلية يعلن انقطاع المياه عن مركزي المنصورة وأجا

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه سيتم اليوم الثلاثاء قطع المياة عن منطقة سندوب بالمنصورة وعن مدينة أجا وبعض القرى بمركز أجا وذلك لمدة 6 ساعات.





وأشار "مختار"، إلى أن انقطاع يبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا وذلك لإجراء أعمال تعديل على خطين مياه رئيسيين، قطر الخط الواحد 400 مم في كل من سندوب بالمنصورة ومنية سمنود بمركز أجا لزيادة ضغوط المياه بهذه المناطق.





وأوضح محافظ الدقهلية، أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياة هي منطقة سندوب بالكامل، ومدينة ـأجا، وعدد من قرى مركز أجا وتشمل، نوسا الغيط،وبرج النور، ومنشأة الاخوة،والبهو فريك، وبقطارس،وكفر ديرب،والسبخا، وشبرا قرموط البهو، وديرب بقطارس، ومنية سمنود،وكفر المندرة،والمندرة، وشيوة الغربية،وكفر الشراقوة، وجراح.





جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءً على التقرير الذي ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.





هذا ووجه محافظ الدقهلية لرؤساء مركزي المنصورة وأجا للتنسيق مع مسئولي الشركة لسرعة العمل وإنهاء الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة أخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، مؤكدا على أهمية اتباع الأصول الفنية الواجبة لأعمال التي تُجرى على الخط المشار إليه.



