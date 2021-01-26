لماذا لم تلق مصر وتونس نفس مصير اليمن وليبيا وسوريا؟ عادل حمودة يُجيب

قال الكاتب الصحفي، عادل حمودة، رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن ثورة 25 يناير لخص كثيرًا ما حدث في هذه الثورة.





وأضاف "حمودة" خلال لقائه عبر تطبيق سكايب مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أن الرئيس السيسي قال عن ثورة 25 يناير بأنها ثورة شباب حالم يبحث عن مطالب شعبية".





وأشار رئيس مجلس تحرير صحيفة الفجر، إلى أن هذه الثورة كانت ظاهرة تفجرت في عدد من الدول العربية والتي عرفت بثورات الربيع العربي، موضحًا أن هناك تشابهًا لحد كبير لما جرى في مصر وتونس واليمن وسوريا وليبيا، ولكن لكل دولة خصوصياتها في هذا الأمر.





وأكد أن مصر كانت دولة قوية وعريقة ومركزية يصعب أن تجدي فيها نوع من الانقسامات الطائفية أو العنصرية، بعكس الوضع في ليبيا واليمن الذي يسيطر عليه القبيلة وهي صاحبة القرار أو القانون، أو الانقسامات العرقية في سوريا.



