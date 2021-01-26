محمود وادي يقود بيراميدز أمام الأهلي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:22 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
أصبح الفلسطيني محمود وادي نجم هجوم براميدز قريبا من قيادة هجوم فريقه أمام الأهلي في المباراة المقرر إقامتها اليوم الثلاثاء وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري والتي يستضيفها ستاد الدفاع الجوي.

ويعود وادي لقيادة بيراميدز بعد نهاية العقوبة التي وقعت عليه بقرار من لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم المصري على خلفية سبه لمحمود ناجي حكم مباراة الإنتاج الحربي عقب إشهار الحكم الكارت الأحمر في وجهه.

وقامت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم في الفترة الماضية بإصدار عقوبة على محمود وادي نجم هجوم براميدز بالإيقاف 8 مباريات وتطبيق غرامة قدرها 100 ألف جنيه بسبب طرده في مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي وذلك بناءً على تقرير حكم المباراة الذي أكد أن وادي سبه بعد طرده بسبب تدخل عنيف قبل أن تتراجع اللجنة وتقرر إيقافه لمدة 4 مباريات فقط.

ولم يشارك وادي في 4 مباريات لبراميدز وهي : البنك الأهلي ووادي دجلة والمقاولون العرب وسموحة وبذلك يحق له المشاركة في مباراة الأهلي غدا الثلاثاء ضمن مباريات بطولة الدوري.

ويخطط الأرجنتني أروابارينا المدير الفني لبراميدز للدفع بمحمود وادي في هجوم الفريق أمام الأهلي غدا منذ البداية خاصة في ظل تراجع مستوى مهاجم الفريق الغاني جون أنطوي في الفترة الماضية وجلوسه على مقاعد البدلاء في المباريات الأخيرة لبراميدز ومشاركة إيريك تراوري في مركز الهجوم.

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