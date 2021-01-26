عمرو أديب عن آثار الـ 10 سنوات الماضية: "زي العربية اللي اتقلبت"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الوضع في الدول المحيطة بمصر صعب، مضيفا: "حولنا دول فيها طوابير عيش، دول مفيهاش جيش، دول نص سكانها في معسكرات اللاجئين قاعدين تحت التلج مش لاقيين حد يدفيهم".





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن مصر بها شيىء يجب أن يتم دراسته، متسائلا: "كيف استطاعت مصر بعد مرور 10 سنوات أن تظل واقفة؟"، مضيفا: "لازم نسأل لو مبارك كان قرر أنه لن يتنحى، والجيش قال هنزل أخلص على كل اللي في الميدان، كما حدث في دول أخرى.. كيف سيكون الوضع؟".



