شبورة وصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:36 ص
أمنية فوزي
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء 26 يناير 2021، حيث جاءت التوقعات كالتالي:
طقس الثلاثاء نهارًا:
- طقس مائل للدفءعلى القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أقصى الغرب.
- طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.
- طقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الثلاثاء ليلًا:
- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على جنوب سيناء.
- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
- صقيع على المزورعات في وسط سيناء وشمال الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض، ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.
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