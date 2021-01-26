بعد جائزة كان.. بطل فيلم "16" في المحكمة مع السبكي

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني

بدأ الفنان الشاب سيف حميدة تصوير دوره في الفيلم المصري الجديد " المحكمة" والذي يلعب فيه دور شاب مراهق في إحدى المراحل الدراسية الذي يعجب بفنانة قدمت فيديو كليب أثار ضجة عبر السوشيال ميديا وتلعبها نجلاء بدر.

الفيلم تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد أمين وينتجه أحمد السبكي، فيما يلعب بطولته كل من احمد داش ومايان السيد ونجلاء بدر وصابرين وجميله عوض ومحمود عبد المغني وكريم عفيفى وصلاح عبد الله وفتحي عبد الوهاب.

الجدير بالذكر أن سيف هو بطل الفيلم المصري الروائي القصير الفائز بجائزة السعفة الذهبية كأفضل فيلم قصير من مهرجان كان.

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فيلم فنان سينما المحكمة 16

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