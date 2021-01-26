عمرو أديب: "بلدنا جامدة أوي.. وواقفة بفضل ربنا والشعب"

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه عند النظر إلى الربيع العربي الذي رسمته الولايات المتحدة الأمريكية، ستجد أنه ليس هناك تجربة قد نجحت.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين، إلى أن الربيع العربي تحول خلال العشر سنوات إلى كابوس عربي، مضيفا: "البلد دي جامدة أوي.. اتغير النظام فيها مرتين في 10 سنين وتفضل بلد واحدة، بشعب واحد، وجيش واحد، وشرطة واحدة، وحدود واحدة".



