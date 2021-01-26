يوسف الحسيني عن "25 يناير": ذكرى صمود 800 شرطي (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث اليوم عن تاريخ نضال الشرطة المصري في ذكرى 25 يناير، معقبًا: " الرئيس السيسي تكلم اليوم عن69 عامًا على ذكرة 25 يناير عيد الشرطة المصرية، لما 800 من رجال الشرطة وقفوا أمام 3آلاف ضابط ومجند انجليزي في الاسماعلية"





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن الرئيس السيسي تحدث عن معركة الاسماعلية المجيدة التي كانت ملحمة كفاح ونضال، وبأن هذه الذكرى ستظل شاهدة على صمود وبطولة الشرطة.



