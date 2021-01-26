يوسف الحسيني عن "25 يناير": ذكرى صمود 800 شرطي (فيديو)
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 01:57 ص
كـسـاب أحـمـد
قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث اليوم عن تاريخ نضال الشرطة المصري في ذكرى 25 يناير، معقبًا: " الرئيس السيسي تكلم اليوم عن69 عامًا على ذكرة 25 يناير عيد الشرطة المصرية، لما 800 من رجال الشرطة وقفوا أمام 3آلاف ضابط ومجند انجليزي في الاسماعلية"
وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن الرئيس السيسي تحدث عن معركة الاسماعلية المجيدة التي كانت ملحمة كفاح ونضال، وبأن هذه الذكرى ستظل شاهدة على صمود وبطولة الشرطة.
كان الرئيس السيسي قد كرم، عددًا من القيادات الأمنية، وذلك بحفل عيد الشرطة تقديرًا لجهودهم فى حفظ الأمن وهم اللواء مؤمن سعيد حمد بمديرية أمن القاهرة، واللواء شريف محمد عبد الرحمن بقطاع الأمن الوطنى، وعميد هشام أحمد بالإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية، وعميد أحمد محمد أنور بقطاع الامن المركزى، وعميد عمرو فتحى بمديرية أمن شمال سيناء، وعقيد مدحت ملاك بمديرية أمن الإسكندرية، والرائد إيمان أحمد السيد قطاع الرعاية الاجتماعية.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا