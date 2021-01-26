تفاصيل القرار الأممي بشأن تعزيز التسامح من أجل حماية المواقع الدينية (فيديو)

كشف السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، تفاصيل القرار الأممي بشأن تعزيز التسامح من أجل حماية المواقع الدينية، موضحًا أن الأمم المتحدة تعمل بأجندة موسعة منها الأنشطة الإنسانية وقضايا السلم والأمن ومحاربة التطرف والإرهاب.





وأضاف "إدريس"، خلال حديثه لقناة "الغد"، أن الأمم المتحدة لها رؤية كبيرة في التعامل في القضايا الإنسانية وتعزيز حماية المواقع الدينية ودور العبادة، مبينا أن مصر لها رؤية كبيرة لما تقوم به المؤسسات المصرية المختلفة من عمل كبير منها حماية دور العبادة ومحاربة التطرف والإرهاب، كما أن حماية دور العبادة مسئولية الدولة الوطينة.





وأكد مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، أن الأمم المتحدة لديها مبادئ وتلتزم بها الدول والإلزمية هنا ليست موقعة على المواقع الدينية ودور العبادة ولكن كل من يخرج عنها يعتبرا خارجا عنها، والإلزامية للأمم المتحدة تنص على قضايا السم والأمن، وحماية دور العبادة هي مسألة دينية وأخلاقية وأدبية تلتزم بها الدولة ومحاربة التطرف والإرهاب.



