"خليك فولاذي" لتامر حسني أفضل ألبوم عربي رائج على تطبيق Deezer









وثقت صفحة "وورلد ميوزك أوورد" عددا من الأرقام القياسية التي حققها النجم تامر حسني في ألبومه الأخير خليك فولازي.





ونشرت الصفحة الرسمية للمسابقة العالمية، تصدر ألبوم النجم المصري تامر حسني الأخير "خليك فولازي" الألبومات الرائجة على منصة «ديزر»، كما ذكرت أن 11 أغنية من الألبوم حققت على موقع يوتيوب حوالي 175 مليون مشاهدة حتى الآن.





كما تصدرت عدد من أغاني الألبوم الأخير بالفعل تريند يوتيوب في جميع أنحاء الشرق الأوسط مثل "Ad Alforaq" و "Enty Tamaateny" في مصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا وفلسطين وقطر وسوريا وتونس والإمارات واليمن.



