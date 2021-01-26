يوسف الحسيني: جماعة الإخوان الإرهابية لم تتوقف عن مؤامراتها ضد مصر (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن جماعة الإخوان الإرهابية لم تتوقف عند القتل أو التخريب أو التآمر السياسي، ولذلك وصفت بانها جماعة إرهابية من قبل احكام قضائية.





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الاثنين، أن الشرطة المصرية هي من قدمت التضحيات لوقف العمليات الإرهابية التي تحاك ضد الشعب المصري، معقبًا: "الضباط والأمناء هم من دفعوا الثمن للحفاظ على أمن هذه البلد، وتحدي الامن ما زال موجودًا، والدولة تعمل على مواجهة الإرهاب في كل الجبهات"



