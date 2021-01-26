خيري رمضان لـ"إبراهيم عيسى": ضميرك مرتاح عن شهادتك في قضية مبارك.. شاهد رده (فيديو)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:46 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أكد الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، ارتياحه الشديد أمام شهادته التاريخية أمام محكمة النقض في قضية اطلاق الرصاص التي كان متهم فيها الرئيس الراحل حسني مبارك، ورد على سؤال موجه من الاعلامي خيري رمضان، "هل ضميرك مرتاح للشهادة؟" ببرنامج "حديث القاهرة"، فقال: "طبعا مرتاح جدا وربنا ما يوقعكم فيها ولما تبقى متهم اهون".

وأضاف الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، في لقاء ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، "احنا بنبقى متهمين كتير لكن كشهود حاجة صعبة جدا، وفيها جلال ورهبة هائلة أنك تروح تقول شهادة لله وشهادة للمحكمة، وهذه حاجة ليست سهلة والشهادة دي بالذات قعد فيها 7 ساعات".

وأوضح الإعلامي ابراهيم عيسى، أن الشهادة مقسمة إلى شقين الأول كشاهد مشارك في المظاهرات، وشق اخر كمحلل سياسي وكخبير فني، متابعا: "شهادتي 42 صفحة بخط اليد والامين السري كتبها أو سكرتير الجلسة وهي 11 الف كلمة وتم اختصارها في كلام شديد السذاجة بعدها واتهامات لي بأني سبب براءة مبارك".

وأشار الإعلامي ابراهيم عيسى، إلى أنه سُؤل كمحلل سياسي هل تعتقد ان مبارك قد امر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في 25 يناير وما تلاها؟، ورد أن اجابته كانت: "قلت أنا اعتقد ان الفريق حسني مبارك قائد القوات الجوية في حرب اكتوبر ورئيس الجمهورية لا يمكن من وطنية هذا الرئيس أن يأمر بطلاق الرصاص على المتظاهرين والا كان الالاف من الضحايا والقتلى.


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