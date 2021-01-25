وزير الصحة البريطاني: الحكومة يجب أن تكون حذرة في رفع قيود الإغلاق

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:49 م
بوابة الفجر
وكالات

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الإثنين، إن السلالة الجديدة المتحورة الأكثر عدوى من فيروس كورونا تؤكد أن الحكومة بحاجة إلى أن تكون أكثر حذرا في رفع قيود الإغلاق.

 

وقال هانكوك في مؤتمر صحفي: "ليس هناك شك في أن المتغير الجديد جعل هذه المعركة أكثر صعوبة خصوصا أن قدرته على الانتشار بسهولة هي بين 30 و70 بالمئة"، مشيرا إلى أن "الرسالة الحاسمة هي أننا يجب أن نكون حذرين واستجابتنا يجب أن تكون أكثر حذرا".

 

ولفت إلى أن "هناك إشارات مبكرة تظهر أن الإجراءات التي نتخذها تؤتي ثمارها ولكنه ليس وقت التهاون"، كاشفا أن "إمدادات اللقاحات ضيقة ولكن هيئة الخدمة الصحية ستقدم كل لقاح متوفر لديها".

 

بدوره، أعلن كريس ويتي، كبير المستشارين الطبيين في بريطانيا أنه سيستخدم الشبكات العلمية العالمية لتأسيس ما يجب أن تبدو عليه اللقاحات الجديدة لمكافحة المتغيرات، معربا عن تطلعه بالعمل بسرعة لإنتاج لقاح جديد.

 

وقد أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، عن تسجيلها 22195 إصابة و592 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد ما يمثل تراجعا لكلا المؤشرين.

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كورونا السلالة المتحورة

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