بعد تأهله لربع نهائي المونديال.. إلهام شاهين توجه رسالة لمنتخب مصر من خلال"الفجر الفني"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة إلى أبطال كرة اليد، وذلك بعد تأهلهم إلى ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد بعد التعادل مع المنتخب السلوفيني.

وقالت إلهام شاهين لـ"الفجر الفني": "أتمني لمنتخب مصر كل التوفيق وإن شاء الله يرفعوا رأس مصر بالفوز ويشرفوا مصر كلها ونفرح بيهم".

يذكر أن آخر أعمال إلهام شاهين فيلم حظر تجول وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس، وبطولة إلهام شاهين وأمينة خليل وأحمد مجدي وعارفة عبد الرسول ومحمود الليثي، بمشاركة الفنان الفلسطيني كامل الباشا، وبظهور خاص للمخرج خيري بشارة والفنان أحمد حاتم.

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