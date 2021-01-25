باتشيكو يطلب ضم مهاجم أجنبي للزمالك

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي

طلب البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

 وطلب باتشيكو من إدارة القلعة البيضاء، التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي خلال الميركاتو الشتوي الحالي، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

 

جاء طلب باتشيكو بالتعاقد مع مهاجم خلال الفترة المقبلة، إيقاف مصطفى محمد مهاجم الفريق لمدة 4 مباريات في دوري أبطال أفريقيا.

 

وكشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن إدارة نادي الزمالك انهت اتفاقها مع أحد الأسماء القوية على أن يتم الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

وأكد المصدر، أن نادي الزمالك فرض السرية التامة على الصفقة، خوفًا من دخول أي نادي في المفاوضات وسرعة إنهاء الصفقة في أسرع وقت.

أخبار تهمك

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

سموحة يصدر بيانا ناريا للرد على تحويل رئيس النادي للجنة الانضباط

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 669 إصابة

منذ 33 دقيقة

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عقد ديانج الجديد مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء الامتحانات

منذ حوالي 3 ساعات

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

بواليا يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 7 ساعات

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ حوالي 4 ساعات

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 6 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 16 ساعة

هل يستمر الرجل الزجاجي مع برشلونة ؟

منذ ساعة الا ربع

موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم لكرة اليد 2021

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

سموحة يصدر بيانا ناريا للرد على تحويل رئيس النادي للجنة الانضباط

10:32 م

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

07:10 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات