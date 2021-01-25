هل يستمر الرجل الزجاجي مع برشلونة ؟

كشفت تقارير صحفية عالمية أنه في الوقت الذي خاض فيه برشلونة صعوبات كبيرة في ظل إصابة مدافعه الإسباني جيرارد بيكي الطويلة بالإضافة إلى تراجع مستوى كليمنت لينجليت فإن النادي الكتالوني يبدو أنه إستعاد أخيراً القيمة العالية لمدافعه الفرنسي صامويل أومتيتي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن النجم الفرنسي قدم مرة أخرى آداءاً رائعًا خلال اللقاء الذي فاز به برشلونة على مضيفه إلتشي بهدفين نظيفين في الجولة الماضية من الدوري الإسباني.

وأفادت التقارير الصحفية بأن النجم الفرنسي شارك كأساسي للمرة الثانية في الموسم الحالي فقط لكن في المرتين ظهر بصورة طيبة للغاية وأستعاد أيامه الرائعة مع البلوجرانا قبل أن تنهكه الإصابات.

وألمحت التقارير الصحفية أن برشلونة في المباراتين لم يستقبل أية أهداف أمام غرناطة وإلتشي وكان الفريق متماسك جدًا في الدفاع في ظل تركيز أومتيتي ولياقته وثقته الكبيرة في نفسه.

وأوضحت التقارير الصحفية أن إستمرار أومتيتي بهذا المستوى وإبتعاد الإصابات عنه سيشكل إضافة كبيرة إلى برشلونة وسوف يساعد النادي الكتالوني على تحقيق أفضل نتائج.