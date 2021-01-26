شاهد.. تامر أمين: "إتربينا على أن 25 يناير عيد الشرطة"
الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:01 ص
داليا الحسين
قدم الإعلامي تامر أمين، التهنئة لرجال وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69، مضيفا: "إتربينا أن 25 يناير هو عيد الشرطة".
وأضاف " أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "مع كامل احترامي لمن يحتفلون بـ 25 يناير على أنها ثورة مصرية واحترم وأقدر جهد مجموعة من الشباب المصري المحترم اللي نزل يوم 25 يناير وكانت نيتهم مخلصة".
وتابع: "ما حدث بعد يوم 25 يناير 2011 لا علاقة له بثورة أو تغيير أو أي شيء ولكنه كان له علاقة بالتخريب والتدمير وهجوم على الأقسام.. بدون رياء أو نفاق أنا أحيي وأقدر وأحترم كل رجال الشرطة المصرية".
وأشاد بمجهودات ضباط الشرطة في جميع أنحاء الجمهورية، متابعًا: "كان الله في عونهم مهمة ثقيلة جدًا، وكل دا كوم والحالة النفسية لكل ضابط اللي مش ضامن يرجع بيته، ومقدرين الحالة الشعورية الصعبة لكل ضابط، كل يوم الصبح بينزلوا يقولوا الشهادة، وهو بيودع أسرته"، معربًا عن سعادته بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، في مجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة، ليشهد احتفالية الذكرى الـ69 لعيد الشرطة.
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