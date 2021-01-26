شاهد.. تامر أمين: "إتربينا على أن 25 يناير عيد الشرطة"

قدم الإعلامي تامر أمين، التهنئة لرجال وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة الـ 69، مضيفا: "إتربينا أن 25 يناير هو عيد الشرطة".





وأضاف " أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار": "مع كامل احترامي لمن يحتفلون بـ 25 يناير على أنها ثورة مصرية واحترم وأقدر جهد مجموعة من الشباب المصري المحترم اللي نزل يوم 25 يناير وكانت نيتهم مخلصة".





وتابع: "ما حدث بعد يوم 25 يناير 2011 لا علاقة له بثورة أو تغيير أو أي شيء ولكنه كان له علاقة بالتخريب والتدمير وهجوم على الأقسام.. بدون رياء أو نفاق أنا أحيي وأقدر وأحترم كل رجال الشرطة المصرية".



