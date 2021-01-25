محافظ ينبع يترأس اجتماع رؤساء المراكز

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر


ترأس محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، اليوم، الاجتماع الأول لرؤساء المراكز، عبر الاتصال المرئي.

وفي بداية الاجتماع، رحب المحافظ بالجميع وأكد على أهمية مثل هذه الاجتماعات واللقاءات التي تصب في خدمة المحافظة ومراكزها مشيدًا بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه لكل ما من شأنه العمل على تذليل جميع العقبات التي تواجه المواطنين عند مراجعتهم وتسهيل معاملاتهم.

تلا ذلك مناقشة جدول الأعمال الذي تضمن التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والتأكيد على الالتزام بالمصروفات المخصصة لكل مركز والعمل على تحقيق كفاءة الإنفاق، ودور رئيس المركز في رفع كفاءة أداء العمل وزيادة إنتاجية الموظفين، ورفع تقارير إحصائية بشكل دوري عن أعمال وإنجازات المركز.

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