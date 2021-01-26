عمرو أديب: الأمريكان أرادوا وصول الإخوان للحكم في 2011 (فيديو)

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 06:42 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إنه مر 10 سنوات على اندلاع ثورة 25 يناير، موضحا أن عام 2020 شهد تسريبات الخارجية الأمريكية والتي كشفت عدد من الحقائق عن ثورة يناير، منوها بأنه من الواضح أن الإدارة الامريكية كانت تريد أن يصل الإخوان إلى الحكم في مصر.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن هناك شخص في إدارة بايدن يوصف بأنه من أوصل الإخوان إلى الحكم في مصر، لافتا إلى أن القوى الخارجية عندما تريد شيىء تحاول تنفيذه، وأحيانا تنجح، وأحيانا تفشل.

وأضاف أنه كان هناك شباب في الميدان تخرجوا من الجامعة من 4 سنوات ويختارون من الوزراء من يبقى ومن يرحل، متابعا: "ولكن مصر أكبر من كده بكتير، لازم اللي يسيطر يكون حد ياخد باله من مليون كيلو متر مربع".

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ثوره يناير بوابة الفجر الفجر الإخوان

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