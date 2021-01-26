أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 26-1-2021

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 12:14 ص
بوابة الفجر
استقرت أسعار الذهب فى بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن شهدت تراجعات أمس بضغط من هبوط الأسعار بالبورصة الدولية بالمعدن الأصفر.
 

سعر الذهب في مصر:

سجل   سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم 811 جنيهًا ، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 695 جنيهًا، وعيار 24 إلى 927 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6488 جنيه.

 
أسعار الذهب العالمية :

واصلت أسعار الذهب التراجع في نهاية التعاملات اليوم الإثنين، بعد جلسة متقلبة مع تأرجح الأسهم الأمريكية خلال التعاملات.

وأكدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الضرورة الملحة لاقتراح حزمة التحفيز للإغاثة من الوباء بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وذكرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أنه ستتم مناقشة حزمة التحفيز التي اقترحها بايدن هذا الأسبوع.

وينتظر المستثمرون قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة يوم الأربعاء المقبل.

 

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنحو 0.1 بالمائة إلى 1855.20 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 6:50 مساءً بتوقيت جرينتش،استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر عند 1856.5 دولار للأوقية.

 

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى مستوى 90.36.


توقعات أسعار الذهب في الفترة المقبلة:


قال رجب حامد الرئيس التنفيذي لمجموعة سبائك الكويت، أن هناك عدة أسباب لتراجع الذهب خلال الفترة السابقة منها ارتفاع العوائد الاسمية على خلفية إعانات البطالة القوية وكذلك تبني المركزي الأوروبي اتجاهاً أقل للتيسير فضلا عن تماسك عوائد سندات الخزانة الامريكية فوق 1% مما ساهم في ارتفاع الدولار وزاد من معاناة المعدن الأصفر.


وتابع حامد، ان بورصة الذهب شهدت أفضل أداء للمعدن النفيس منذ أسبوعين حيث لامس الذهب 1875 دولار مخالفاً التوقعات بالصعود إلى 1900 دولار حيث  هبطت الاونصة الى 1836 دولار .

وأكد حامد، أن هناك العديد من الأسباب التي قد تدفع الذهب للصعود ومنها حزم التحفيز وعدم السيطرة الكاملة على وباء كورونا مما يساهم في البحث عن الملاذات الآمنة مرة أخري، مشيرا إلى ان الدولار اندكس يعد المحرك للاونصة فكلما صعد نجد الذهب قرب الـ 1800 دولار ، مشيرا إلي أن الذهب استطاع أن يحقق  أفضل أداء أسبوعي منذ ديسمبر الماضي.

 

وتوقع حامد، مزيداً من الصعود للذهب خلال المرحلة القادمة في ظل عدم وضوح رؤية الرئيس الأمريكي الجديد جون بايدن وتذبذب الدولار وعدم الإقرار بقيم حزم التحفيز مما يساعد الذهب على الصعود واكتساب المزيد من السيولة في الأسواق .

 

وتوقع حامد ان يسجل الذهب 1900 دولاراً مع نهاية الربعين الأول أو الثاني نتيجة لبعض الأسباب التي يستمد الذهب قوته منها مثل عوائد التحفيز وعدم السيطرة على كوفيد-19 ما يدفع المواطنين والمستثمرين للبحث عن الملاذ الآمن فضلا عن تذبذب البيانات الاقتصادية وعدم استدامتها فما زالت البطالة والتضخم مرتفعان، مشيراً الى ان العودة لأسعار الذهب السابقة هو أمر مستحيل حدوثه .

من جانبه توقع عبد العظيم الأموي مدير الأبحاث بمجموعة سبائك دبي، ان يكون التضخم أكثر ارتباطا  باتجاهات أسعار الذهب خلال العام الجاري  نتيجة لخطط التحفيز الضخمة في أمريكا وحول العالم ربما تقرأ وتبدأ أسعار الذهب في تسعير ارتفاع معدلات التضخم  خلال العام 2021.

 

وأكد الاموي، ان بيان الفيدرالي الامريكي خلال الأسبوع سيكون له تأثير كبير على أسعار الذهب كواحد من المؤشرات الهامة التي يتم الاستناد عليها .

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