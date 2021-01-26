عماد الدين أديب: "في مثل هذا التوقيت يتم ابتزازنا.. وحذرت من إدارة بايدن"

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 02:18 ص
عماد الدين أديب
عماد الدين أديب
شيماء حسن
قال الكاتب الصحفي، عماد الدين أديب، إن ثورة 25 يناير خرج فيها نبلاء وشرفاء للمطالبة بحقوق مشروعة، ولكن هناك تيار معين اختطف الثورة منهم.

وأضاف "أديب" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن 30 يونيو هي ثورة حقيقية واهم ثورة في تاريخ الشعب المصري، متابعًا "33 مليون مصري خرجوا في 30 يونيو 2013 وهي أهم ثورة في تاريخ مصر ليقولوا لا لجماعة خالفت وعودها وخالفت الدستور".

واستطرد الكاتب الصحفي: "قناة الجزيرة القطرية خرجت اليوم بعدة تقارير حول ريجيني ومرور 10 سنوات على ثورة يناير 2011 وكأنه لم يبنى جدار واحد في مصر ولم تبنى العاصمة الإدارية الجديدة ولم يمد سبعة أنفاق ولم يتم نقل 3 مليون من العشوائيات إلى سكن آدمي ولم تتحسن أحوال المصريين ولم تزيد بطاقات التموين وتتضاعف قيمتها".

وتابع: "في كل عام خلال هذا التوقيت يتم ابتزازنا بشكل دائم وفي كل ذكرى سيتم إعادة تدوير مناقشة هذا الموضوع، وسبق وحذرت أنه مع وجود إدارة بايدن سوف نسمع كثيرًا عن هذه الملفات فهو يحكم من خلال حزب تم اختطاف اليسار، حزب يهتم بما يسمى بالحريات والحقوق المدنية وهو استنساخ لفترة حكم أوباما وسوف يتم ربط أي دعم أو مساعدة اقتصادية بمسألة حقوق الإنسان وسوف نرى الكثير من الضغوط عند الحديث عن جمعيات المجتمع المدني وعلينا دائمًا أن نقوم بالرد لأن لدينا الكثير من الإنجازات علينا أن نفخر بها".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عماد الدين أديب ثوره يناير بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

نجم الزمالك يدخل في صدام حاد مع باتشيكو

منذ حوالي 6 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يستبعد 6 لاعبين من قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إحتواء غضب عبدالله السعيد قبل مواجهة الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تشيلسي يرغب في التعاقد مع نجم برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء الامتحانات

منذ حوالي 5 ساعات

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

منذ حوالي 15 ساعة

سموحة يصدر بيانا ناريا للرد على تحويل رئيس النادي للجنة الانضباط

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

بواليا يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي قبل موقعة بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز

منذ حوالي 8 ساعات

باتشيكو يرد على تدريب الأهلي

منذ ساعة

عماد الدين أديب: "في مثل هذا التوقيت يتم ابتزازنا.. وحذرت من إدارة بايدن"

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة مدوية.. باتشيكو يطلب ضم نجم المقاولون العرب

منذ حوالي 8 ساعات

وزير الصحة تفجر مفاجأة حول سعر لقاح كورونا للمصريين

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة القاهرة: ثورة 1919 تمثل منعطفا في تطوير العقل السياسي المصري (صور)

فريدة الشوباشي: "السيسي رجل فاهم شعبه.. و30 يونيو أعظم ثورة في التاريخ" (فيديو)

كاتب: اعتزال محمد علي للسياسة أمرًا متوقعًا

عماد الدين أديب: الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي الأصعب والأعقد

مصير مصر في حالة فوز بايدن بالانتخابات الأمريكية؟.. عماد الدين أديب يجيب

عماد أديب: أول 6 شهور في علاقة مصر بأمريكا هتكون صعبة (فيديو)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:55 م

عاجل.. ضربة موجعة في الأهلي قبل موقعة بيراميدز

عماد الدين أديب: "في مثل هذا التوقيت يتم ابتزازنا.. وحذرت من إدارة بايدن"

02:18 ص

مفاجأة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

12:53 ص

عاجل.. الأهلي يحصن نجوم الفريق خوفاً من لدغة السعيد

05:59 م

تاجيل مواجهة الباطن والعين في الدوري السعودي

12:03 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: مصطفى الفقى الذى عرفت

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 5.. الشفاء من مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 26.. « أبنائي الأعزاء.. شكرا» مبادئ عبدالناصر Vs انفتاح السادات