عماد الدين أديب: "في مثل هذا التوقيت يتم ابتزازنا.. وحذرت من إدارة بايدن"

قال الكاتب الصحفي، عماد الدين أديب، إن ثورة 25 يناير خرج فيها نبلاء وشرفاء للمطالبة بحقوق مشروعة، ولكن هناك تيار معين اختطف الثورة منهم.





وأضاف "أديب" في لقائه عبر تطبيق زوم مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين أن 30 يونيو هي ثورة حقيقية واهم ثورة في تاريخ الشعب المصري، متابعًا "33 مليون مصري خرجوا في 30 يونيو 2013 وهي أهم ثورة في تاريخ مصر ليقولوا لا لجماعة خالفت وعودها وخالفت الدستور".





واستطرد الكاتب الصحفي: "قناة الجزيرة القطرية خرجت اليوم بعدة تقارير حول ريجيني ومرور 10 سنوات على ثورة يناير 2011 وكأنه لم يبنى جدار واحد في مصر ولم تبنى العاصمة الإدارية الجديدة ولم يمد سبعة أنفاق ولم يتم نقل 3 مليون من العشوائيات إلى سكن آدمي ولم تتحسن أحوال المصريين ولم تزيد بطاقات التموين وتتضاعف قيمتها".



